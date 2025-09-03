Saeimā konceptuāli lems par jaunu likumu raitākai pretmobilitātes un mobilitātes pasākumu īstenošanai austrumu pierobežā

Sanākot uz rudens sesijas pirmo sēdi, Saeima ceturtdien, 4.septembrī, pirmajā lasījumā lems par jauna Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likuma projektu. Tas paredz īpašu kārtību Latvijas austrumu robežas stiprināšanai. Likuma projektu Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut un izskatīt pirmajā lasījumā lūgusi Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija.
Savukārt Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūgusi Saeimas sēdes darba kārtību papildināt ar lēmuma projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Ar to plānots atbalstīt Ministru kabineta lēmumu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā valsts teritorijā līdz 4.novembrim, lai novērstu katastrofas draudus, kas saistīti ar ilgstošo lietavu un plūdu izraisītajām sekām.
Sēdes darbakārtībā ir arī lēmuma projekts par Jeļenas Kļaviņas 14.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu.
Otrajā lasījumā parlamentā vērtēs grozījumus Izglītības likumā, kas paredz tālmācības iespēju ierobežošanu 1.-6.klasē. Grozījumu mērķis ir stiprināt iegūtās izglītības kvalitāti, un mācības tālmācībā 1.-6.klasē plānots atļaut tikai atsevišķos gadījumos.
Tāpat otrajā lasījumā deputāti rīt skatīs grozījumus, lai stingrāk ierobežotu uzturēšanās atļauju izsniegšanu ārvalstniekiem ar sodāmību, kā arī grozījumus, kas koplietošanas transportlīdzekļu lietotājiem paredz ieviest reakcijas testu.
Vēl otrajā lasījumā rīt plānots skatīt likumprojektu par “krāna ūdens” brīvu pieejamību ēdināšanas vietās.
Saeimai būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās. To vidū ir grozījumi Darba likumā, ar kuriem plānots pilnveidot darba tiesisko attiecību regulējumu, kas nodrošinātu darba tirgus izmaiņām pielāgotu un taisnīgu risinājumu, kā arī grozījumi bāriņtiesu darbības uzlabošanai. Tāpat jauno likumprojektu vidū ir grozījumi, ar kuriem plānots atvieglot vienošanās noslēgšanu par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem bezstrīdus procesā, kā arī likumprojekts, kas paredz Alūksnes novadu iekļaut Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā.
Vēl Saeima lems, vai komisijās skatīt grozījumus, kas paredz pilnveidot apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, ņemot vērā apdrošinātāju atteikumus vērtēt dabas stihiju radītos postījumus, kā arī izmaksāt atlīdzības, kā arī grozījumus, kas paredz mainīt iespējamo plūdu postījumu vietu karšu apstiprināšanas līdzšinējo kārtību, lai sekmētu to izmantošanu applūstošo teritoriju noteikšanā. Tāpat starp komisijām nododamajiem likumprojektiem ir grozījumi par valsts ekonomikas ilgtspējas veicināšanu, sekmējot konkurētspēju un valsts virzību uz klimata pārmaiņu ierobežošanu un klimatnoturību.
Starp jaunajiem likumprojektiem ir arī izmaiņas, kas paredz noteikt kultūrvēsturiskajām tradīcijām atbilstošu vienotu pašvaldību kapsētu izveidošanas un uzturēšanas, kā arī kapavietas piešķiršanas, apbedījumu reģistra vešanas kārtību.
Saeimas 4.septembra sēdes darba kārtībā ir iekļauti 73 jautājumi.
Saeimas Preses dienests