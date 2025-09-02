Publisko izdevumu komisija spriedīs par biļešu sistēmu vilcienos

Lai spriestu par sabiedriskā transporta biļešu sistēmu, tostarp pievēršoties jautājumam par biļešu papildu reģistrāciju pasažieru vilcienos, Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija trešdien, 3.septembrī, uz sēdi aicinājusi Satiksmes ministrijas, kā arī atbildīgo uzņēmumu pārstāvjus.
“Biļešu norēķinu sistēmai ir jābūt pasažieriem ērtai, viegli saprotamai un lietojamai. Diemžēl pašlaik tā tāda nav. Tādēļ esam ņēmuši vērā daudzu pasažieru paustās sūdzības un no atbildīgajām pusēm prasīsim stingru pamatojumu esošajai kārtībai. Meklēsim reālus risinājumus, lai pasažieriem nodrošinātu ērtākus pakalpojumus,” pirms sēdes pauž komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš.
Uz sēdi aicināti pārstāvji no Satiksmes ministrijas, AS “Pasažieru vilciens”, VSIA “Autotransporta direkcija”, RP SIA “Rīgas Satiksme”, SIA “CODEX”, SIA “Business Instruments”, SIA “Efumo SSC”, SIA “Mobilly”, kā arī Valsts kontroles un Patērētāju tiesību aizsardzības centra.
Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde trešdien, 3.septembrī, notiks Jēkaba ielā 6/8, 306.telpā, pulksten 12.00. Mediju pārstāvjiem, iepriekš piesakoties, būs iespēja tai sekot līdzi arī attālināti.
Saeimas Preses dienests