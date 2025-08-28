Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa NB8 valstu sanāksmē Igaunijā uzsvērs atbalsta turpināšanu Ukrainai

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no 28. līdz 29.augustam piedalīsies ikgadējā Baltijas un Ziemeļvalstu (NB8) parlamentu priekšsēdētāju sanāksmē, kas šogad norisināsies Tallinā, Igaunijā, un uzsvērs atbalsta turpināšanu Ukrainai.
Darba kārtībā paredzētas diskusijas par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu parlamentāro sadarbību, aktuālajiem jautājumiem attiecīgajās parlamentu darba kārtībās, atbalstu Ukrainai miera sarunu kontekstā, sankciju spiediena pastiprināšanu un Krievijas izolāciju, kā arī transatlantisko dialogu.
Tāpat Ziemeļvalstu un Baltijas valstu parlamentu priekšsēdētājiem plānota kopīga tikšanās ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu (Alar Karis).
Baltijas valstis un Ziemeļvalstis vieno nozīmīga sadarbība NB8 formātā. Tas apvieno piecas Ziemeļvalstis – Dāniju, Islandi, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju – un trīs Baltijas valstis – Latviju, Igauniju un Lietuvu. NB8 ietvaros notiek regulāras premjeru, parlamentāriešu, ministru un citu amatpersonu tikšanās. Ierasti ir NB8 formāta izbraukumi uz valstīm ārpus reģiona, lai aktualizētu demokrātijas, miera un tiesiskuma jautājumus, kā arī dalītos ar labāko praksi reformu procesam.
Saeimas Preses dienests