Daiga Mieriņa Ukrainai neatkarības dienā vēl taisnīgu un ilgtspējīgu mieru

“Trīs ar pusi gadus barbariskais okupantu karaspēks diemžēl brutāli cenšas atņemt Ukrainas tautas zemes un piesārņo tās debesis ar saviem dronu un raķešu uzlidojumiem. Taču mēs ticam, ka jau drīz Ukrainas tauta spēs atsvabināties no ienaidnieka ķetnām un svinēt savu brīvību katru dienu. Un, lai tas notiktu, arī mums – Ukrainas draugiem un atbalstītājiem – jāpieliek visas pūles, lai miera sarunas noritētu taisnīgi un vienlīdzīgi. Lai agresors, kurš pārkāpis visas morāles un tiesību normas, tiktu pienācīgi sodīts,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa svētdien, 24,augustā, Ukrainas neatkarības dienas pasākumā “Saulespuķu ceļš” pie Brīvības pieminekļa.
Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka mums ir skaļi jāatgādina visai pasaulei, kurš ir agresors, un kurš aizstāvas par savu brīvību un vērtībām. “Mums jāturpina sankciju spiediens pret Krieviju. Bez pilnvērtīga soda par pastrādāto tai nav tiesību atgriezties starptautiskajā apritē,” pauda D.Mieriņa, apliecinot, ka Ukraina ir Eiropa, ukraiņi ir eiropieši un cīņa pret agresoru ir arī cīņa par Eiropas brīvībām un vērtībām.
“Visa civilizētā pasaule apbrīno Ukrainas tautas varonīgumu un drosmi, stājoties pretī nelietīgajam agresoram, un mēs jau tuvā nākotnē Ukrainu redzam kā pilnvērtīgu Eiropas Savienības dalībvalsti. Tādēļ pilnā mērā atbalstām jaunu sarunu sadaļu atvēršanu pēc iespējas ātrāk. Ukrainas veiktais reformu process kara apstākļos ir ievērības cienīgs, un tikpat intensīvā un efektīvā garā arī jāturpina,” teica Saeimas priekšsēdētāja.
D.Mieriņa apliecināja, ka Latvija ir un būs kopā ar Ukrainas tautu un mūsu cilvēki turpinās paust līdzcietību, solidaritāti, humānismu un sniegt atbalstu Ukrainas armijai, civiliedzīvotājiem. “Ukrainā nogādātas neskaitāmas kravas ar humanitāro un militāro palīdzību, automašīnas, droni un cits nepieciešamais. Īpašas rūpes Latvija ir uzņēmusies par Čerņihivas apgabala rekonstrukciju, kur būtisku ieguldījumu sniedz virkne mūsu nevalstisko organizāciju,” atzīmēja Saeimas priekšsēdētāja.
“Ukrainas neatkarību simbolizē zili dzeltenais karogs, kura pamatā ir stāsts par Ukrainas auglīgo zemi un skaidrajām debesīm. Esmu pārliecināta, ka Ukraina pārdzīvos arī šo šausmīgo karu, lai jau drīz tās auglīgās zemes un zilās debesis patvertos mierā. Taisnīgā un ilgtspējīgā mierā,” uzrunas noslēgumā teica D.Mieriņa.
