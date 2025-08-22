Baltijas valstu parlamentārieši Baltijas ceļa 36. gadadienā uzsver nepārtrauktu kopējo atbildību aizstāvēt Ukrainas brīvību

Baltijas ceļa 36.gadadienā, godājot tā vēsturisko nozīmi, kad latvieši, igauņi un lietuvieši, stājoties pretī padomju okupācijas režīmam, sadevās rokās un izveidoja vairāk nekā 600 kilometru garu dzīvu ķēdi, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas, Baltijas Asamblejas (BA) Prezidijs piektdien, 22.augustā, pieņēma paziņojumu par nepārtrauktu kopējo atbildību aizstāvēt Ukrainas brīvību.
Ukrainas šā brīža cīņa par tās brīvību un demokrātiju ir cieši saistīta ar šo Baltijas vēstures brīdi, kad divi miljoni cilvēku vienoti stājās pretī apspiedējiem un uzsāka savu kopīgo ceļu uz neatkarības atjaunošanu, teikts paziņojumā.
Deputāti no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas paziņojumā uzsver Rietumvalstu ievērojamo ieguldījumu brīvības un demokrātijas nodrošināšanā Baltijas valstīs, būtiski izmainot pasaules vēstures gaitu, un aicina Eiropas Savienības un NATO dalībvalstis apvienot visus atbalsta veidus, lai izbeigtu Krievijas agresiju pret Ukrainu, aizsargātu ukraiņu tautu no turpmākām šausmām Krievijas uzsāktajā un uzturētajā karā.
Tāpat BA paziņojumā uzsvērts, ka ir kritiski svarīgi garantēt Ukrainas drošību, jebkādā veidā vienojoties par Krievijas kara izbeigšanu, neļaujot agresoram uzstādīt noteikumus vai izlemt iznākumu bez Ukrainas klātbūtnes, kā arī nodrošinot stabilu un ilgstošu mieru Eiropā.
Paziņojumu parakstījis Baltijas Asamblejas prezidents Jānis Vucāns un Baltijas Asamblejas viceprezidenti – Timo Suslovs (Timo Suslov) no Igaunijas parlamenta un Ģiedrjus Drukteinis (Giedrius Drukteinis) no Lietuvas parlamenta.
Informācija par BA:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-16 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti BA dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.
BA paziņojums latviešu un angļu valodā
Saeimas Preses dienests