Zandas Kalniņas-Lukaševicas sarunā ar Namībijas un Ēģiptes vēstniekiem tiek izcelta Latvijas digitālās nozares izcilība

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica trešdien, 20.augustā, parlamentā tikās ar Namībijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Čārlzu Bernartu Džosobu (Charles Bernardt Josob) un Ēģiptes Arābu Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Ahmedu Ādelu Subhī Ahmedu (Ahmed Adel Sobhy Ahmed), akcentējot ekonomiskās sadarbības stiprināšanas iespējas, īpaši digitalizācijas jomā ar abām valstīm. Vēstnieki Saeimas namā bija ieradušies atvadu vizītē.
Esam ieinteresēti padziļināt divpusējās ekonomiskās attiecības, piemēram, tādās jomās kā digitalizācija, farmācija un inovācijas, Saeimas priekšsēdētājas biedre sacīja Namībijas vēstniekam. Puses atzinīgi vērtēja kopīgā projekta “She Rebuilds the World” rezultātus. Trīs gadu laikā gandrīz tūkstotis sieviešu no dažādām Āfrikas valstīm, tostarp Namībijas, ir stiprinājušas savas uzņēmējdarbības un līderības spējas, apgūstot zināšanas biznesā, finansēs un digitālajās prasmēs. Puses bija vienisprātis, ka šis projekts kalpos par izcilu pamatu ekonomisko kontaktu un sadarbības veicināšanai.
Arī ar Ēģipti Latvija īsteno sadarbības projektus, piemēram, viens no tiem ir “Girls in Tech”, ko īsteno “RigaTechGirls” un kas iedrošina meitenes izvēlēties karjeru tehnoloģiju jomās. Saskatām lielu potenciālu šīs sadarbības tālākai paplašināšanai, īpaši IKT jomā, Z.Kalniņa-Lukaševica sacīja Ēģiptes vēstniekam. IKT ir Ēģiptes ātrāk augošais ekonomikas segments pēdējo sešu gadu laikā ar ikgadēju pieaugumu 16 procentu apmērā. Vēstnieks apstiprināja gatavību turpināt sadarbību IKT sektorā, atzinīgi vērtējot Latvijas lielo pieredzi šajā jomā un augstu novērtējot “RigaTechGirls” darbību. Vēstnieks arī informēja, ka tuvākajā laikā gaidāma Ēģiptes augstu amatpersonu vizīte Latvijā.
Saeimas priekšsēdētājas biedre vēstniekiem pateicās par aktīvo iesaisti divpusējā dialoga stiprināšanā, kā arī atbalstu Latvijas kandidatūrai ANO Drošības padomes vēlēšanās. Tikšanās laikā Z.Kalniņa-Lukaševica akcentēja Latvijas sagatavošanos dalībai ANO Drošības padomē 2026.–2027. gadā. "Esam gatavi strādāt pie miera un noturības stiprināšanas. Taisnīgums un tiesiskums ir vērtības, ko Latvija aizstāvēs ANO Drošības padomē," uzsvēra Saeimas priekšsēdētājas biedre.
Foto no tikšanās ar Namībijas vēstnieku: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720328502654/
Foto no tikšanās ar Ēģiptes vēstnieku: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720328486397
Saeimas Preses dienests