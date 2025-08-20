Ziemeļvalstu un Baltijas valstu parlamentārieši spriedīs par risinājumiem demokrātijas apdraudējumam reģionā

Piektdien, 22.augustā, notiks Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu delegāciju vadītāju sanāksme, kas pulcēs pārstāvjus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Islandes. Sanāksme tiek organizēta pēc Saeimas priekšsēdētājas biedres, Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītājas Zandas Kalniņas-Lukaševicas iniciatīvas, lai vienotos par kopīgu redzējumu, kā stiprināt demokrātiju un drošību Ziemeļvalstu un Baltijas jūras valstu reģionā.
Sanāksmes darba kārtībā īpaša uzmanība tiks veltīta demokrātijas apdraudējumiem un autoritāro režīmu iejaukšanās citu valstu iekšpolitikā sekām, kas novērojama pēdējos gados – sabiedrības šķelšanai, uzticības valsts institūcijām graušanai, vēlēšanu norises un vēlētāju ietekmēšanai, ko pastiprina sociālo mediju un mākslīgā intelekta tehnoloģiju iespējas un izmantošana.
“Diskusija notiks nozīmīgā laikā – nākamgad Latvijā gaidāmas Saeimas vēlēšanas, kas vēl vairāk aktualizē nepieciešamību stiprināt demokrātijas aizsardzības mehānismus. Turklāt īpaši nozīmīgs ir Baltijas jūras reģiona ģeopolitiskais konteksts – mēs sargājam ES un NATO austrumu robežu, atrodamies tiešā Krievijas tuvumā. Tāpēc tikšanās laikā plānojam runāt par risinājumiem reģiona valstu demokrātijas aizsardzībai,” norāda Saeimas priekšsēdētājas biedre Z.Kalniņa-Lukaševica.
Šā gada maijā Strasbūrā Z.Kalniņa-Lukaševica Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā prezentēja savu izstrādāto ziņojumu par ārvalstu iejaukšanās draudiem demokrātijām Eiropā, kas ar pārliecinošu balsu vairākumu tika apstiprināts asamblejā, tādējādi demonstrējot spēcīgu Eiropas valstu vienotību šajā jautājumā.
Asamblejas maija sesijas ietvaros Latvijas delegācija organizēja arī diskusiju par ārvalstu iejaukšanās draudiem rietumu demokrātijām, kuras laikā savās pārdomās un profesionālajā redzējumā dalījās bijušais Latvijas prezidents Egils Levits un NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Diskusija guva plašu rezonansi un interesi no dalībvalstu delegāciju puses, tādēļ tika lemts par tās turpinājumu Latvijā Baltijas jūras reģiona kontekstā.
Saeimas Preses dienests