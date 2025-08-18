Saeimas Prezidijs ASV kongresmenim Endrū Harisam: sankciju spiediens pret Krieviju jāturpina

Sankciju spiediens pret Krieviju jāturpina, to sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, pirmdien, 18.augustā, tiekoties ar ASV kongresmeni Endrū Harisu (Andrew Harris), kurš šonedēļ uzturas vizītē Latvijā. Ar E.Harisu tikās arī pārējie Saeimas Prezidija locekļi – Saeimas priekšsēdētājas biedres Zanda Kalniņa-Lukaševica un Antoņina Ņenaševa, Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns un Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs.
ASV līderībai ir būtiska loma mūsdienu ģeopolitisko izaicinājumu risināšanā, kā arī starptautiskās drošības un stabilitātes uzturēšanā, un Latvija tam ir uzticams sabiedrotais. ASV ir Latvijai svarīgs stratēģiskais partneris, akcentēja Saeimas pārstāvji. Tāpat Saeimas Prezidijs pateicās E.Harisam par ASV prezidenta līderību, kas ļāva NATO samitā Hāgā vienoties par lielāku ieguldījumu aizsardzībā. Latvija jau nākamgad aizsardzībā ieguldīs piecus procentus no iekšzemes kopprodukta, apliecināja Saeimas pārstāvji.
Uzsverot Baltijas aizsardzības līnijas nozīmīgumu, D.Mieriņa sacīja, ka ASV atbalsts tam ir ļoti svarīgs, jo mēs sargājam Eiropas Savienības un NATO ārējo robežu. Saeimas priekšsēdētāja pateicās par ASV Kongresa stingro atbalstu Baltijas Drošības iniciatīvai, kā arī uzsvēra tās nozīmi arī turpmākā militāro spēju uzlabošanā. “Šī iniciatīva ir sekmējusi Latvijas aizsardzības spēju attīstību un stiprinājusi NATO austrumu flangu,” akcentēja Saeimas priekšsēdētāja.
Runājot par ģeopolitisko situāciju mūsu reģionā, D.Mieriņa norādīja, ka Krievijas mērķi nav mainījušies – pakļaut Ukrainu un sašķelt sabiedrotos. “Krieviju neinteresē jēgpilns miera process, tā mēģina panākt maksimālu savu interešu īstenošanu bez kompromisiem. Krievija turpina nogalināt Ukrainas civiliedzīvotājus un iznīcināt civilo un enerģētikas infrastruktūru,” sacīja D.Mieriņa, piebilstot, ka mēs joprojām saskaramies ar visintensīvākajām Krievijas hibrīdaktivitātēm. Saeimas pārstāvji uzsvēra, ka Latvija nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti, neatkarību un teritoriālo vienotību tās starptautiski atzītajās robežās.
Tāpat Saeimas Prezidija locekļi uzsvēra, ka Eiropas sabiedrotajiem ir jāuzņemas aizvien lielāka loma, bet ASV atbalsta turpināšanai ir izšķiroša nozīme Ukrainas un visas Eiropas drošībai. Krievija redz ASV kā atturošu faktoru. Ukraina ir pelnījusi, un Eiropai ir nepieciešams taisnīgs un ilgstošs miers. Tas ir svarīgi arī transatlantiskajai drošībai ilgtermiņā. Lai sasniegtu šo mērķi, būtiska cieša sadarbība starp visiem partneriem un līdzīgi domājošajiem, akcentēja Saeimas pārstāvji.
Puses pārrunāja arī ekonomisko sadarbību, akcentējot projektus starp abu valstu aizsardzības sektoriem un ASV investīcijas Latvijā. Jāiegulda augsto tehnoloģiju risinājumos, piemēram dronu ražošanā, lai spētu cīnīties ar 21.gadsimta kara metodēm. Latvija saskata lielu potenciālu turpmākai sadarbībai, tostarp investīcijām augsto tehnoloģiju nozarēs, piemēram, enerģētikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, kosmosā un zinātnē, biotehnoloģijās, augstas pievienotās vērtības ražošanā, aizsardzības rūpniecībā, kā arī infrastruktūras projektos, tūrismā un citās.
