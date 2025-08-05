Daiga Mieriņa: Izraēlai ir tiesības uz pašaizsardzību

“Mēs ik dienas aktīvi sekojam notikumiem jūsu reģionā, un esam stingri pārliecībā, ka Izraēlai ir tiesības uz pašaizsardzību, ievērojot starptautiskās un humanitārās tiesības,” pauda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 5.augustā, parlamentā tiekoties ar Izraēlas prezidentu Īzaku Hercogu (Isaac Herzog).
D.Mieriņa izcēla Latvijas un Izraēlas ciešo parlamentāro sadarbību un aicināja arī uzturēt konstruktīvu Eiropas Savienības-Izraēlas dialogu, tostarp, lai runātu par jautājumiem, kuros viedokļi atšķiras. Spriežot par pretrunīgo informāciju saistībā ar ģeopolitiskajiem notikumiem, puses pauda, ka starptautiskajai sabiedrībai ir svarīgi dzirdēt un izprast situācijas patieso būtību, skaidri redzēt, kurš ir agresors un kurš ir cietušais.
“Mums ir daudz veicamu darbu savu spēju stiprināšanai, un šai ziņā mēs daudz ko varam mācīties no Izraēlas un Ukrainas, tostarp civilās aizsardzības īstenošanā,” runājot par drošības situāciju, sacīja D.Mieriņa. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka Latvija vistiešākajā veidā izjūt globālā līmenī notiekošo, tostarp draudus, ko rada tādas agresorvalstis kā Krievija un Irāna.
Izraēlas prezidents pateicās Latvijai par pausto atbalstu, tostarp starpparlamentārā līmenī, un norādīja, ka gūstā atrodas vēl 50 Hamās nolaupītie un ir būtiski, lai viņi visi atgrieztos mājās. Spriežot par situāciju Gazā, Ī.Hercogs apliecināja, ka tās iedzīvotājiem tiek nodrošināta humanitārā palīdzība.
Runājot par Latvijas un Izraēlas divpusējām attiecībām, D.Mieriņa un Izraēlas prezidents izcēla iespējas paplašināt ekonomisko sadarbību. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra arī parlamentārās sadarbības lomu situācijas skaidrošanā. Tāpat D.Mieriņa pateicās par Izraēlas atbalstu Latvijas kandidatūrai ANO Drošības padomes vēlēšanās.
Sarunā ar Izraēlas prezidentu piedalījās arī Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns, Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Izraēlas parlamentu vadītājs Igors Rajevs.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720328157370
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests