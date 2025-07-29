Antoņina Ņenaševa, uzsverot atbalstu Ukrainai, protestē pret Krievijas dalību sieviešu-spīkeru samitā Ženēvā

Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa šajās dienās Šveices pilsētā Ženēvā piedalījās 15.parlamentu spīkeru-sieviešu samitā, kur uzstājās ar runu par digitālās drošības jautājumiem.
Solidarizējoties ar Ukrainu un nosodot Krievijas īstenoto agresiju, A.Ņenaševa kopā ar Ziemeļamerikas un Eiropas valstīm pameta sēžu zāli reakcijā uz Krievijas parlamenta vadītājas dalību panelī, kā arī atteicās no kopbildes ar agresorvalsti.
“Latvija neklusēs, kamēr Krievija turpina savu agresiju un kara noziegumus Ukrainā. Pamest sēžu zāli bija ne tikai politisks, bet arī morāls pienākums – mūsu solidaritāte ar Ukrainu ir nesaraujama un mēs neesam vieni,” uzsvēra A.Ņenaševa.
Spīkeru debatē par līdztiesību ievērojošu mākslīgo intelektu un vardarbības pret sievietēm novēršanu Saeimas priekšsēdētājas biedre aicināja uz starptautisku sadarbību efektīva regulējuma izstrādē: “Mākslīgais intelekts jau šobrīd ir pilns ar dzimumu aizspriedumiem. Mums, parlamentāriešiem, ir pienākums likumdošanas ceļā pasargāt sabiedrību un virzīt mākslīgo intelekta attīstību cilvēku labā, ētisku un brīvu no vardarbības,” norādīja A.Ņenaševa.
Samita ietvaros Saeimas priekšsēdētājas biedre tikās ar Kanādas Senāta spīkeri Raimondu Gaņē (Raymonde Gagné) un apliecināja, ka abu valstu attiecības ir tik labas, kā nekad iepriekš. Puses pārsprieda nākamos soļus Latvijas un Kanādas sadarbībai drošības veicināšanā, hibrīddraudu un dezinformācijas novēršanas un militārās industrijas jomā. R.Gaņē uzsvēra, ka 1700 Kanādas karavīru Latvijā ir neapstrīdams apliecinājums Kanādas izlēmībai un atbalstam. Tāpat Kanādas spīkere atzīmēja Latvijas līderību pasaules līmenī dzimumlīdztiesības jautājumā, atzīmējot sieviešu īpatsvaru lēmumpieņemšanas procesā. Vairāk nekā 30 procentu Saeimas deputātu ir sievietes, un tas pārsniedz vidējo globālo rādītāju.
Samitu, ko organizēja Starpparlamentu savienība sadarbībā ar Šveices parlamentu, rīkoja Starptautiskās Darba organizācijas telpās, un tas ievadīja 6.pasaules parlamentu spīkeru konferenci, kas turpināsies Ženēvā no 29. līdz 31.jūlijam.
Saeimas Preses dienests