Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalīsies starptautiskā augsta līmeņa drošības forumā ASV

No 15. līdz 18.jūlijam Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalīsies Aspenas Drošības forumā (Aspen Security Forum) ASV, kas ir viens no pasaules nozīmīgākajiem drošības un ārpolitikas dialogiem.
“Latvijai ir skaidrs vēstījums saviem partneriem – ASV ilgtermiņa klātbūtne Eiropā ir būtiska visas NATO drošībai un stabilitātei. Lai nepieļautu Krievijas militāru izvēršanos, mums ir jānodrošina stingrs un konsekvents atbalsts Ukrainai, kā arī jāpalielina sociālās, finansiālās un militārās izmaksas Krievijai līdz tā būs spiesta pārtraukt savu agresiju,” uzsver Z.Kalniņa-Lukaševica.
Saeimas priekšsēdētājas biedres vizītes mērķis ir stiprināt transatlantiskās saites, jo īpaši veidot ciešākus kontaktus ar ASV Kongresu un citām amatpersonām, kā arī sniegt savu redzējumu par drošības situāciju mūsu reģionā un turpmākiem veicamajiem soļiem drošības stiprināšanai.
“Katra Eiropas eksperta dalība šādās diskusijās nes rezultātu ilgtermiņā. Ar katru tikšanos, ar katru sarunu es redzu progresu - lielāku izpratni par drošības situāciju mūsu reģionā. Šī ir izcila iespēja turpināt pārliecināt ASV pārstāvjus par Baltijas Drošības iniciatīvas nozīmi un lielāka spiediena pret Krieviju nepieciešamību,” akcentē Z.Kalniņa-Lukaševica.
Aspenas Drošības forums ik gadu pulcē pasaules līderus, drošības un ārpolitikas ekspertus un domnīcu pārstāvjus, lai diskutētu par aktuālajiem globālajiem drošības izaicinājumiem. Šogad forumā tiks apspriests Krievijas karš pret Ukrainu, notikumi Tuvajos Austrumos, Ķīnas pieaugošā ietekme, kā arī Indijas stratēģiskās ambīcijas.
Latvijas pārstāvji ir pirmo reizi uzaicināti piedalīties Aspenas Drošības forumā, kas notiks desmito reizi. Foruma direktore Anja Manuela (Anja Manuel) uz to personīgi ir uzaicinājusi Saeimas vicespīkeri Z.Kalniņu-Lukaševicu.
Foruma tēmu lokā būs arī kiberdrošība, mākslīgais intelekts, modernās kara tehnoloģijas, kosmosa drošība, enerģētikas noturība un starptautiskā sadarbība tirdzniecības jomā.
Saeimas Preses dienests